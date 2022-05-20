議員林庚壬（右）和還社里長陳泊羽共同發表聲明，強調團結。（國民黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨彰化縣黨部、彰化區、和美區、社頭區黨部，辦理鄉鎮市長選舉第二梯次候選人提名20日登記截止，彰化市黃玉芬在繼張東正19日登記後，昨天也完成登記，社頭鄉農會總幹事蕭浚二完成登記，國民黨蕭如意未登記，但表態參選到底。和美鄉只有議員林庚壬1人登記。

鄉鎮市長選舉，藍營在彰化市形成兩人相爭的局面，黃玉芬和張東正互拚提名，兩人都強調要採取協調的方式，才有利於國民黨團結，挑戰民進黨彰化市長林世賢的連任，但兩人都互不相讓，黨部還在傷腦筋，未來協調不成，可能採取民調辦初選。

和美鄉長國民黨阮厚爵兩屆將滿，出現新局，民進黨已經確定提名尤瑞春，國民黨議員林庚壬、還社里長陳泊羽一度都有意參選，但最後只有林庚壬登記。

20日登記截止最後一刻，陳泊羽和林庚壬共同發表聲明，陳泊羽表示，為了黨內團結不參加黨內初選登記，黨沒有分裂的本錢，全力支持登記同志，林庚壬向陳泊羽里長表達謝意，並邀請他加入服務團隊一起服務鎮民，確定了和美鎮藍、綠對決的局面。

社頭鄉長民進黨劉錦昌也是兩屆將滿，彰化縣社頭農會總幹事蕭浚二，在前鄉長魏陳春惠、蕭博修等陪同下完成登記，他強調，在社頭農會服務14年間，深耕地方，會帶動社頭芭樂、織襪和觀光產業等更繁榮。

國民黨議員蕭如意也表態要參選，蕭如意曾任兩屆鄉長，強調擔任社頭鄉黨部主委十幾年，今年初突被換下主委職務，改由蕭浚二擔任，明顯受到打壓所以沒必要參加黨內登記

，但不會放棄參選，國民黨彰化縣黨部強調，要按照提名辦法，蕭如意如果執意參選將祭出黨紀處分。

社頭藍營鬧內鬨，民進黨原本也有劉榮宗和蕭家申兩人登記，但最後協調成功確定由提名前鄉代、現任民進黨彰化縣黨部社頭鄉主任蕭家申參選。