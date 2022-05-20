「半島電視台」（Al Jazeera）20日報導，美國總統拜登（Joe Biden）正推動「印太經濟架構」（IPEF），希望在經濟層面聯合該區域國家，對抗中國大陸的影響力；不過專家指出，IPEF不包含成員國之間開放市場、降低關稅等條款，加上對美國缺乏信心，導致許多亞洲國家興趣不大。

報導指出，拜登20日抵達韓國首爾，在展開任內首次亞洲訪問同時，也帶來旨在深化美國與該區域經濟關係的IPEF，希望藉此抗衡東南亞國協（ASEAN）發起、但被認為由中國大陸主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。

不過智庫「馬來西亞戰略及國際研究院」（Institute of Strategic and International Studies Malaysia）資深分析師鄭凱文（Calvin Cheng）指出，IPEF在東南亞「前途黯淡」，包括越南、印尼和印度的態度都相對保守，稱IPEF要求開發中國家採取已開發國家訂下的高標準，卻不像RCEP能直接靠開放市場或降低關稅等促進貿易。

胡志明市國家大學所屬社會科學與人文大學（University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Ho Chi Minh City）國際關係講師譚桑亨（Tam Sang Huynh）就認為，雖然IPEF能帶來穩定供應鏈等優點，但越南恐難以達到其規定的稅收、反貪腐標準，擔心美國會藉此干涉該國政治。

另外，拜登不尋求達成重大貿易協定的舉動，也讓各國擔心川普政府突然退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的行為重演；先前差點當上日本首相的河野太郎，甚至直言批評IPEF只會破壞TPP的後繼者《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）；日本立命館大學國際關係教授渡邊宏彰更指出，就算拜登政府全力推動IPEF，也無法保證下一任總統願意維持該政策。