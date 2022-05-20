仍在等待大洋將德古拉結束自主健康管理的台啤英熊，20日在天母主場跟高雄海神進行最後一場例行賽，海神靠著庫薩斯34分、14籃板的雙十貢獻，最後以124比107擊退明顯保存戰力的台啤英熊，海神確定拿下23勝7敗的例行賽第1戰績挺進季後賽首輪，台啤則準備去打挑戰賽。

來到最後一場例行賽，兩隊不約而同只登錄兩洋將與一亞外，海神更讓胡瓏貿輪休，不過首節海神仍然壓著連3天出賽的台啤打，更靠一波14比3小高潮，一度取得14分領先，雙方打完首節，海神37比27領先，庫薩斯首節就摘10分。

海神在第2節一開始，又靠庫薩斯、布銳克曼兩名老外攜手打出11比3攻勢，一口氣把領先幅度擴大到18分，反觀台啤只能依賴大福、林泰樂、士東等洋將苦撐，上半場結束，海神仍以72比55領先，台啤主控蔣淯安上半場得分掛零。

下半場開打，海神一開始就靠庫薩斯籃下取分，擴大領先到19分，可是台啤在蔣淯安下半場提前休息劣勢下，還以15比6猛攻，轉眼追到只差10分，不過海神隨即穩住，重新擴大領先差距到22分，前3節結束，海神103比83領先。

眼見大局已定，台啤末節更讓李啟瑋、周伯勳、林泰樂等先發主力都提前下場休息，只用替補搭配大福打完比賽，擺明為了22日就要在桃園登場的挑戰賽(台啤將帶1勝優勢面對雲豹)做好準備，畢竟這場最終例行賽勝負，早就跟排名毫無關係了。