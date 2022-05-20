桃園航空城附近地區安置土地區位圖，圖為計畫區東側規畫，包括菓林、山腳等里。（航空城開發科提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航空城附近地區安置土地區位圖，圖為計畫區西側規畫，包括五權、橫豐等里。（航空城開發科提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航空城進入實質開發階段，安置戶可選配安置街廓自行興建房屋或選購市府興建的安置住宅，其中機場園區及附近地區第一期安置街廓之土地抽籤分配，將於5月30日開放申請，1單元約30坪，符合資格的民眾也有望增配更大坪數。

桃市府地政局航空城開發科指出，經審核領有抵價地者，應以土地權利價值配回安置單元，每單元面積原則為100平方公尺，約30坪。為照顧安置戶，若權利價值不足1單元，在符合一定條件下可繳納差額地價，且不足30坪部分，差額地價皆會打8折。

安置戶有望配到更大塊地，但不得以繳納差額方式增配，若原土地權利價值大於1單元，一般情形下最多可增配20平方公尺，約等於6坪面積；而在徵收公告6個月前就設籍之建物所有權人、配偶、直系血親與二親等家屬，總人數達5人最多增配30平方公尺，面積約9坪，人數滿6人或超過，至多增配60平方公尺，約18坪面積。

至於抽籤選配作業預計9月開始分4階段執行，航開科說明，首先就各里合法建物安置戶選配該里區域，第二階段為前階段未分配者可跨里選配，第三階段為沒有合法證明之建物安置戶，可選至同里區域，最後則是前三階段未配者進行選配。

航開科也提醒，安置土地抽籤與分配申請時間為5月30日至6月30日，近日寄發通知書並將舉辦說明會，民眾可攜所需文件前往航空城聯合服務中心辦理，或掛號郵寄至航開科，務必注意受理時間，逾期視為放棄。