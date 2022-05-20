疫情南移，預估未來一週將進入高峰期，嘉義縣政府考量學生與確診者有交叉感染疑慮，決定5月23日-29日高中、國中、國小和公立幼兒園暫停實體課程一週，改採遠距教學，偏遠及特偏學校則同意授權學校維持實體課程。

嘉義縣5月23日到29日停課1週，學童疫苗停課不停打，25日BNT5-11歲疫苗在校園及45家兒童疫苗接種合約院所同步開打。縣長翁章梁呼籲，未打疫苗死亡率比打過3劑者增加6倍，保護老人和小孩，打疫苗很重要。21日上午9-12點在朴子國小、22日上午9-10點在民雄衛生所，將加開6-11歲兒童默德納疫苗接種，早打早保護，請家長帶學童踴躍接種。

翁章梁說，國內疫情升溫，確診死亡仍以慢性病、幼童、高齡、未完整接種疫苗者居多，校園容易發生群聚染疫，雖高中以下學校暫停實體課程一週，但疫苗接種不能等，25日BNT疫苗開打，將規劃大型校園接種場次，以及45家兒童疫苗接種合約院所同步開打，希望在二週內(6月11日前)完成5-11歲近2萬名學童接種。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，近來有民眾電詢關懷中心，有關確診恢復後再度接觸確診者，是否需要居家隔離？指揮中心19日宣布，目前Omicron未發現新的變異株進入國內，曾確診者3個月內若再次接觸確診個案，如無相關症狀，就不會再被匡列為接觸者。

指揮中心宣布，曾確診者3個月內若再次接觸確診個案，如無相關症狀，就不會再被匡列為接觸者。（圖/嘉義縣政府提供）

疫情嚴峻，打好疫苗是最重要的保護，提醒家長停課期間學童疫苗意願單如無法順利繳回校園，可攜單到接種現場或兒童疫苗接種合約院所接種，相關接種資訊請上嘉義縣衛生局網站查詢。（嘉義縣政府廣告）