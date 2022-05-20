總統蔡英文就任6周年，因本土疫情持續擴散，從口罩、疫苗、快篩等亂象，都讓民眾對蔡政府不滿意度升高。入口網站《Yahoo奇摩》今(520)起針對「蔡政府就任6周年，對於蔡政府的表現，你滿不滿意？」進行網路民調，居然高達88.4%的網友對蔡英文表現不滿意，僅有10.7%民眾滿意。另外，網友最不滿意的部會是衛福部，達49.0%的網友不滿意。

《Yahoo奇摩》今起針對「蔡政府就任6周年，對於蔡政府的表現，你滿不滿意？」進行網路民調，截至20日傍晚5點為止，3.12萬人參與投票。有80.7%的網友表示非常不滿意蔡英文的表現、7.7%則表示不太滿意；6.6%的網友表示非常滿意、4.1%還算滿意；0.9%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調還問到，「目前所有的蔡政府內閣，你認為哪個部會做得最好？（可複選三項）」前三名分別為︰12.9%的網友認為中央銀行做得最好；6.0%的網友認為衛生福利部；5.9%認為國立故宮博物院；高達60.8%的網友則表示不知道／沒意見。

該民調也針對「目前所有的蔡政府內閣，你認為哪個部會做得最不好？（可複選三項）」進行調查，前三名分別為︰49.0%的網友認為衛生福利部；25.2%的網友認為不當黨產處理委員會；促進轉型正義委員則以16.4%排名第三。