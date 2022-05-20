（純萃生技捐贈1萬份「防疫包」供信徒使用，助益媽祖出巡進香一路平安順利！ 圖／業者提供） 台灣重要民俗活動─苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香，今（20）日凌晨出發，今年共有9萬700人報名，一舉突破9萬人大關，創下歷史紀錄。由於正值新冠疫情嚴峻之際，純萃生技研發「病毒盾」抗疫系列產品，在市場熱銷好評，為守護隨行信徒的健康，決定捐贈1萬份「防疫包」供信徒使用，助媽祖出巡進香一路平安順利！ 純萃生技副總經理吳沛紋指出，該公司早在新冠疫情爆發前幾年，即透過獨家專利技術成功研發出「病毒盾菌切錠」，具天然無毒之外，對人體也無傷害，兼具15秒瞬效及7天長效的抑菌力特性，很適合作為隨身消毒及環境消毒的常備品。包括社福機構、醫護單位、學校單位、餐飲業、運輸業、飯店業、長照機構等等，廣受各界好評愛用，更獲得「亞太健康生技大獎」，是防疫類產品唯一獲獎的業者，不僅是新一代防疫新科技，也可以是個人防疫利器！ 由於公司創辦人信奉慈悲信仰，且高度關注國內疫情波動，有感於今年白沙屯媽祖出巡進香適逢疫情嚴峻之際，隨行信徒創下歷史新高。因擔憂民眾安全而發願，決定捐贈隨行信徒1萬份防疫包，內含「病毒盾」單錠和內含抗菌液的隨身小噴瓶，以及可強化抵抗力的防禦力360。隨到之處，即時防護，在進香祈福之旅，信眾不僅祈福國泰民安、風調雨順，也獲得自身的安全與健康。事實上，純萃生技品牌精神是致力幫助更多人，為此，病毒盾系列產品曾大量贈送給醫護單位和公益團體，共同守護大眾的安全與健康不遺餘力！吳沛紋表示，這次公司很榮幸能為這次白沙屯媽祖出巡盡棉薄之力，也祝福這次的出巡進香眾信徒能一路平安順利！