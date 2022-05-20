高雄三鳳中街推廣「南北貨一條街」。(主辦單位提供)

經濟部商業司辦理「品牌一條街」，20日選定高雄三鳳中街推廣「南北貨一條街」，聯合行銷還結合線上與線下消費優惠，只要於實體店家購買500元，即可獲得50元線上商城（https：／／twmaya.com／）優惠券，另於指定數位支付平台領50元優惠券，能以數位方式付款享折價優惠。

商業司指出，自2017年協助南部產業精進，品牌一條街計畫已邁入第2年，去年以高雄「奶茶一條街」與台南「異饗一條街」為號召，今年納入高雄三鳳中街「南北貨一條街」及台南「海安餐酒一條街」。

高雄三鳳中街向來是南部民眾挑選南北貨首選，以乾貨食材、零食果乾為特色，秉持「三好一公道」的服務好、信用好、品質好、價格又公道，透過品牌一條街的導入，將台灣特色街道品牌化。

商業司說，透過「品牌一條街」的輔導，結合街道特色店家與在地產業，超過60間店家參與活動與行銷，藉由數位電商與行動支付的導入，線上、線下皆可採買到南北貨一條街的優質商品。