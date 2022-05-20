嘉義市長黃敏惠與台師大副校長宋曜廷肯定大業國中加入智慧適性閱讀平台。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與台師大副校長宋曜廷20日簽約合作，讓嘉義市大業國中及興安國小加入台師大「智慧適性閱讀（SmartReading）平台」，透過平台精準投書給學生，促進學生閱讀的質量。

市府表示，「SmartReading適性閱讀平台」由台師大宋曜廷副校長研究團隊開發，是全球第一套中文適性閱讀系統，目前系統中涵蓋約8萬8000多本書。

此系統可透過「中文閱讀能力適性診斷評量」（DACC）在短時間內檢測學生閱讀能力，再推薦書籍，閱讀完書籍後，學生填寫摘要、回答問題，有自動摘要評分，快速確認學生對於書籍內容的掌握程度。

黃敏惠表示，智慧閱讀SmartReading（SR）系統是一個完整及創新的教學平台，台師大把這個資源提供給嘉義市的孩子們，讓老師能透過分析報告，了解孩子的閱讀能力後，適性輔導、協助，促進嘉義市的教育品質。

宋曜廷表示，台師大與嘉義市政府共同推動智慧適性閱讀，協助學生挑選適合的書籍，讓孩子們有動機、有效地閱讀，累積個人學習歷程檔案，希望讓孩子能自律、自主地閱讀。

市府教育處長林立生表示，本次試辦的大業國中及興安國小，將會進行「中文閱讀能力適性診斷評量」前後測，了解學生們閱讀素養的成長情形，有效地協助教師為學生的閱讀能力定錨。

林立生說，SmartReading適性閱讀平台的個人推薦書單功能，能精準配對學生的閱讀能力、多元興趣與書籍的難易度，由教師結合教學進行個人與班級閱讀計畫。