嘉義市長黃敏惠與台師大副校長宋曜廷20日簽約合作，讓嘉義市大業國中及興安國小加入台師大「智慧適性閱讀（SmartReading）平台」，透過平台精準投書給學生，促進學生閱讀的質量。
市府表示，「SmartReading適性閱讀平台」由台師大宋曜廷副校長研究團隊開發，是全球第一套中文適性閱讀系統，目前系統中涵蓋約8萬8000多本書。
此系統可透過「中文閱讀能力適性診斷評量」（DACC）在短時間內檢測學生閱讀能力，再推薦書籍，閱讀完書籍後，學生填寫摘要、回答問題，有自動摘要評分，快速確認學生對於書籍內容的掌握程度。
黃敏惠表示，智慧閱讀SmartReading（SR）系統是一個完整及創新的教學平台，台師大把這個資源提供給嘉義市的孩子們，讓老師能透過分析報告，了解孩子的閱讀能力後，適性輔導、協助，促進嘉義市的教育品質。
宋曜廷表示，台師大與嘉義市政府共同推動智慧適性閱讀，協助學生挑選適合的書籍，讓孩子們有動機、有效地閱讀，累積個人學習歷程檔案，希望讓孩子能自律、自主地閱讀。
市府教育處長林立生表示，本次試辦的大業國中及興安國小，將會進行「中文閱讀能力適性診斷評量」前後測，了解學生們閱讀素養的成長情形，有效地協助教師為學生的閱讀能力定錨。
林立生說，SmartReading適性閱讀平台的個人推薦書單功能，能精準配對學生的閱讀能力、多元興趣與書籍的難易度，由教師結合教學進行個人與班級閱讀計畫。
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