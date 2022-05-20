瑩碩生技（6677）20日宣布，旗下前列腺肥大暨高血壓藥「列優平」取得台灣食藥署（TFDA）核准藥物許可證，將進行上市前準備工作並申請健保藥價，預計第四季上市銷售，搶攻一年逾5億元市場商機。

列優平的適應症為治療高血壓與良性前列腺肥大（BPH），由於該藥屬困難學名藥，有一定的技術門檻。2020年國內市場銷售金額超過5億元，且隨著人口老化、慢性病患日漸增加，2018~2020年的健保用量每年穩定成長約7-8％，瑩碩的列優平開賣後，可望分食市場商機。

總經理顏麟權表示，瑩碩成功建立起多項利基型藥物傳輸平台（Drug Delivery Systems, DDS），此次取得台灣藥證的列優平是透過CORS（滲透泵控制釋放系統）開發取得的第三張藥證，再次證明CORS技術平台具有龐大的開發潛力與商化價值。

CORS是以滲透壓為主要推動力，能長時間將藥物恆速釋放至體內，在腸胃道不易受到酸鹼值與食物的影響，且較一般緩控釋劑型有更高的臨床安全性，是口服緩釋劑型中最理想的給藥系統之一。然而，技術上雖屬成熟，但生產工序複雜，需要投資高端的製造設備及研發人力，市場進入門檻高，全球具有量產能力的廠商仍是少數。

目前透過CORS平台公司持續進行2項困難學名藥的開發，並且成功授權給海外客戶共同以拓展當地市場。顏麟權表示，透過自主創建的DDS平台，除可極大化自有產品的開發價值外，採取同一藥物多國多藥證的布局策略，隨著藥證陸續收成，將有效挹注整體營收。