今年繳納綜所稅期間，適逢疫情升溫，為緩解疫情對民眾的影響，除繳稅期限延長至6月底外，台新銀行為方便民眾刷卡繳稅，提供繳稅免手續費優惠，及最高分18期0利率，新卡戶還可獲額外得最高10％刷卡金，另今年適逢台新30周年，期盼卡戶重視綠色淨零，將為刷卡繳綜所稅卡戶種下樹苗，一同倡議淨零排放，加入永續行列。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新銀行鼓勵卡戶多利用網路繳稅平台，除減少外出染疫風險，亦可減少外出交通、人員運營、繳稅紙本文件輸出等碳排放。因此5月至8月發起繳稅種樹計畫，只要訂閱台新信用卡數位帳單，並刷台新信用卡線上繳納綜所稅，不僅能減少紙張用量，台新再為卡戶於新北市防風林種下樹苗，減低日常產生的碳排放。

蘇育徵強調，為服務卡戶更多元的繳稅需求，刷台新信用卡於5月底前繳房屋稅，及6月底前繳綜所稅，免手續費外，及一次付清、分期二擇一。財富管理資產100萬元以上富裕會員，或刷無限卡／世界卡繳綜所稅不限金額，一次付清享最高0.35％回饋（每人上限10萬元）。使用Mastercard世界卡、玫瑰Giving鈦金卡繳綜所稅、房屋稅滿100萬元，再加贈1,000元刷卡金（限量600名），回饋率最高0.45％。有分期需求，單筆滿2萬元最高分18期0利率。

其他台新信用卡戶刷任一台新信用卡繳綜所稅，可獲不限金額一次繳納最高0.25％回饋（每人上限2,000元）；刷@GoGo卡、FlyGo卡、或台新繳稅新戶，使用台新信用卡繳綜所稅及房屋稅合計滿2萬元，再加贈摩斯早餐券（共1萬份）；透過台新行動銀行App繳綜所稅，還有機會獲Dyson與全聯禮券贈獎。另若台新信用卡新戶5月底前申辦任一卡別，刷卡繳納「綜所稅」最高10％刷卡金，每人最高回饋1,000元。

除此之外，蘇育徵說明，因應電子支付付款十分便利，鼓勵民眾善用電子支付來繳稅，如使用悠遊付App綁定台新信用卡，刷「15大縣市房屋稅」可獲最高5％現金回饋券；使用街口支付App綁定街口聯名卡，周三刷「台北市房屋稅」也可獲最高回饋6％街口幣。

台新信用卡優異表現，提供民眾高品質服務，勇奪諸多獎項肯定。蘇育徵強調，2021年榮獲台灣永續能源研究基金會頒發「創意溝通領袖獎」；大中華區客戶中心聯盟評選「最佳服務創新企業」；經濟部中小企業處頒發「Buying Power 2021社會創新產品及服務採購獎勵機制－社會共榮特別獎」。台新銀行持續秉持「認真．永續」精神，攜手卡友在生活中實踐環境永續，致力成為民眾的智慧好夥伴。