全球企業對ESG的重視不斷提昇，台中市東海大學、證券與期貨市場發展基金會與磐石會，跨界結合，20日簽署三方合作備忘錄，將啟動中部地區ESG旗艦計畫，推動各類型的產學合作，包括教育訓練、人才培訓、就業實習、專業證照、資訊交流、師資交流等，充實產業人才缺口。

東海大學校長張國恩表示，大學要推動USR，最有影響力的做法，就是攜手企業一起推動CSR和ESG，簽署三方「合作備忘錄」，為推動中部產業人才學習提升，公司營運治理耀眼成長茁壯，永續發展基業再創新價值。

證基會董事長林丙輝指出，證券與期貨市場發展基金會歷史悠久，隨組織之健全與產業發展趨勢之變化，將北部經營績效拓展服務觸角到中部地區。磐石會副會長林正雄說，磐石會是台灣經濟重要的企業家聯誼組織，積極對新時代、新環境與新趨勢有敏銳之嗅覺，掌握永續經營已勢在必行。

立法院副院長蔡其昌指出，自己是東海校友，見證簽約意義非凡，未來期盼讓企業在台中安心增加投資，創造就業機會。而2050年台灣將達到淨零碳排，今年的重要是要積極通過氣候變遷的法令，另方面透過永續跟全球連結，再來讓永續議題主流化。

東海大學指出，結合證基會多年人才培訓、公司治理評鑑等專業服務，再鏈結磐石會在產業界卓越地位與經驗，三方共同攜手啟動ESG旗艦計畫，積極推動，讓ESG成為企業的DNA，專注運用永續轉型提升企業價值，將與國際無縫接軌。