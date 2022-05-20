因應疫情發展，司法院20日設置「關懷中心」，建立確診同仁及家庭全方位支持體系，並鼓勵所屬機關參考辦理；司法院也建立防疫通報平台，隨時更新各單位通報內容，確實掌握確診人數及疫情評估，並適時滾動調整防疫措施

司法院表示，在疫情初起階段，即設有「防疫長」一職，由司法院副祕書長兼任，負責率領防疫小組，統籌防疫指引編訂、防疫物資發放等防疫措施，隨著疫情發展，除了防疫之外，更需提供確診同仁必要協助，故將現有「防疫長」機制升級為「關懷中心」。

司法院的「關懷中心」提供確診、居家隔離及因疫情而有照顧家庭需求的司法人員，依個案狀況、人力及業務性質，從寬認定請假需求及所需證明文件，並因應性質不同，彈性給予公假、防疫隔離假、防疫照顧假，或實施居家辦公。

此外，依據確診、居家隔離、自主防疫及具感染風險之同仁實際需求，盡力提供防疫或民生物資。對於獨居或無親友可協助之確診同仁，並協助點餐外送及代購配送生活必需物品等相關事宜。