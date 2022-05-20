2022第24屆台北電影節今（20日）釋出新一波片單，網羅多部跳脫框架、拒絕被定義的獵奇怪誕新片，首推金球影帝柯林法洛主演的科幻題材《人造眷戀》，打造近未來人類的日常異想；另有香豔可口的《保姆太辣了，我怎麼辦！？》、訴說都會小資族孤寂生活的《聽見貓在叫》，以及男人越「派」上帝越愛的超現實黑色喜劇《壞壞壞天使》等片，讓觀眾腦洞大開之餘，同時帶有寓言式的反諷勸世意味。

曾以《構築心方向》入選台北電影節國新競賽的郭共達（Kogonada）帶來第二部長片作品《人造眷戀》（After Yang）。男主角柯林法洛跟妻子領養一名華裔女孩，他期望女兒成長過程不忘其血脈根源，購入擁有亞裔外型的仿生人「楊」當家人，看似和樂的家庭，卻在機器人故障送修後，揭開家中不願說破的秘密。除了《雨傘學院》賈斯汀閔飾演的機器少年是一大亮點，還邀來知名音樂人坂本龍一跨刀譜曲。

香艷欲滴的《保姆太辣了，我怎麼辦！？》（Babysitter）是加拿大才女導演莫妮雅修克黎（Monia CHOKRI）演而優則導最新力作，描述男主角一時衝動強吻女記者的醜態被電視台直送全國，令他聲敗名裂，他想辦法挽回聲譽，同時妻子找來的新保姆穿著女僕裝性感上工，把早已混亂的家庭搞得更天翻地覆，片中極盡以「禁忌視角」直攝乳搖畫面，透過各式嬉鬧繽紛色彩捕捉曠男怨女的荒謬遭遇，挖掘厭女文化與女性主義的複雜角力。

《彩虹保衛隊》塞爾維亞名導塞登德拉戈耶維奇（Srdjan DRAGOJEVIC）超現實反諷喜劇《壞壞壞天使》（Heavens Above），描述一名憨厚工人頭上突然冒出光環，引發眾人騷動，但他的妻子只求光環消失恢復正常生活，便精心策畫讓老公變壞，迫使上帝收回光環，沒想到男子越壞、光環越亮，還讓他躍身上流。《地方小鎮好吃驚》（Somewhere Over the Chemtrails）描述平靜單純的小鎮謠傳出現恐攻危機，一群義消大叔因此動起來追查真相，沒想到浮上檯面的卻是各種陰謀論，究竟誰是真正的陰謀家？

富含音樂色彩的《海王星夜曲》（Neptune Frost）散發賽博龐克氣息，描繪一群來自礦坑的電腦駭客企圖顛覆世界秩序，跨性別的駭客與擁有神祕力量的礦工分別踏上未知旅程，該片以另類嘻哈專輯為底，邀請打造《紐約高地》和《漢密爾頓》的林-曼努爾・米蘭達（Lin-Manuel MIRANDA）擔任監製，接連獲坎城、多倫多和日舞影展邀約。以拉丁美洲為故事舞台的《餓童當街》（Moles），融合紀錄片式的街頭特寫觀察與大量音樂元素，搭配兒童演員唱作俱佳的驚人演出，描述遊走街頭的孩子們成群結隊，藉饒舌吶喊內心憤怒，電影展現拉美獨有的魔幻美學，與地方街童的強勁生命力。

勾勒當代社會疏離與人類內在孤寂的土耳其溫情小品《聽見貓在叫》（Zuhal），描述女律師住處突然傳出貓叫，她四處尋覓聲音來源，沒想到整棟公寓只有她聽得見貓叫，讓她成了鄰居口中「瘋癲的貓小姐」，完美生活瞬間被打亂。入選2022年柏林影展論壇單元，來自加拿大的《魂牽夢屋》（This House）以導演早逝的表妹為角色原型，講述上吊少女死後，突然以成年面貌靈魂現身，全片以16mm膠卷攝影，虛實交錯的拍攝手法，讓觀眾隨亡者墜入一場如夢似幻的時空旅行。

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，選片指南將於6月11日舉行，影展票券在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、臉書粉絲專頁查詢。