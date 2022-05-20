疫情籠罩，家長憂心上幼兒園的子女多未接種疫苗，台中市長昨日宣布高中以下校園從5月23至27日實施一周遠距教學，獲很多家長表達支持與贊同，市長盧秀燕20日進一步宣布向下擴大範圍至公立幼兒園，大批家長紛紛湧入臉書、Youtube留言表示「媽媽市長有在看留言，調整都很快」、「小孩停課家長真的沒那麼緊張了，謝謝市長！」

市府因應停課，為家長照顧子女規畫貼心需求，盧秀燕今日在防疫記者會宣布 路方表示，家長如有照顧需求，仍可送至幼兒園托育；其餘非營利、準公共及私立幼兒園，以及補習班、課照中心，因涉及私權契約關係，由業者與家長妥善溝通決定是否暫停實體課程。

台中市繼宣布高中以下校園遠距教學一周的政策宣布後，獲許多家長共鳴，不少幼兒園家長和相關教育機構也希望擴大適用；教育局在徵詢家長師生等意見後，決定擴大適用範圍。

教育局考量幼兒園學生多未接種疫苗以及公立學校一致性，決定公幼5月23至27日暫停實體課程一周，家長如有照顧需求，仍可送至幼兒園托育。

至於非營利、準公共及私立幼兒園，以及補習班、課照中心，因涉及私權契約關係，教育局參考其他五都的做法，請業者與家長妥善溝通協調，或考量疫情的發展，彈性提供教保服務，家長如有托育需求，幼兒園仍須提供照顧服務。

教育局指出，非營利、準公共及私立幼兒園，以及補習班、課照中心如果維持現狀，必須遵守防疫規定，台中市現行防疫比中央的九宮格來得嚴格，從嚴處理以保障師生健康，班上如有確診學生前兩天曾到班上上課，全班師生暫停實體課程3天。