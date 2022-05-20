國內烘焙原料大廠南僑（1702）持續受到成本飆漲及上海封城等雙重影響，20日公告4月自結稅後獲利4,330萬元，較去年同期大幅衰退62.3％，比起3月也慘遭腰斬，換算單月每股獲利0.17元。累積今年前四月每股賺0.93元。不過法人認為南僑最壞時間可能已經過去。

南僑先前已公布4月營收16.4億元，年減2.4％，也比3月下滑2.9％。累積前四月營收64.05億元，年減1％。

南僑4月獲利縮水，主要受到「黃小玉」等食物原物料價格飆升，造成成本增加；外加4月上海封城，大陸銷售受到很大影響。

南僑在上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），昨天也同步公布4月歸屬母公司淨利為人民幣2,615萬元（約新台幣1.16億元），年減19.5％。主要因為疫情持續影響，以及原物料成本上漲幅度大，對公司利潤產生一定影響。

不過法人認為，雖然南僑成本壓力仍在，但最壞時間可能已經過去。

首先大陸地區占南僑整體銷售比重高達六成，是南僑的頭號市場，先前大陸上海等城市為了防堵疫情擴散，實施長達兩個月的封城管控，雖然南僑上海金山廠採取閉環生產，沒有停工，生產未受直接影響，但包括物流配送、以及終端烘焙客戶的需求全都大受打擊。如今上海陸續解封，可望對南僑大陸出貨帶來幫助。

其次南僑去年下半年開始持續受到原料成本高漲的挑戰，包括小麥、棕櫚油等主要原料因為俄烏大戰漲翻天。惟經過幾個月調整，南僑陸續調漲產品售價，成本可望逐漸獲得轉嫁。

第三，包括黃小玉、棕櫚油的原料價格雖然穩居高檔，但比起3月俄烏大戰初爆發時的暴衝情況，已稍見回穩；原本擔心印尼4月底開始的棕櫚油出口禁令，印尼政府也最新發布將從下周一起重新恢復出口，預料棕櫚油價格有機會回跌。