《促轉條例》規定國民黨依法應向促轉會通報政治檔案，但自民國107年以來，國民黨遺漏通報海外工作會、文化工作會等單位約3萬筆的政治檔案，促轉會於上月依《促轉條例》裁罰30萬元，並要求收到處分書後7天內補正。但由於國民黨迄今仍未補正通報，促轉會今再依規避、妨礙調查為由，再次裁處國民黨35萬。

促轉會指出，《促轉條例》規定國民黨依法應向促轉會通報政治檔案，但在辦理政黨政治檔案審定過程中，發現國民黨在107年10月所通報的4萬餘筆檔案，卻未包含海外工作會、文化工作會等機構的政治檔案；為此，先前已請國民黨補正通報，但卻函覆「並無其餘檔案可通報」。

促轉會指出，經比對文獻發現，無論是曾任職黨史單位學者或多份學位論文，均曾使用或提及國民黨各工作會檔案。而國民黨也曾針對這批檔案編列經費，成立「待清小組」，聘用工作人員進行編目，整理出約3萬筆檔案目錄，其中包括陳文成案、黃文雄刺蔣案、重要人士監控、海外黑名單與影視審查等相關內容均在其中。

對此，促轉會於4月底召開委員會，認定此已違反《促轉條例》不得規避、拒絕或妨礙調查的規定，依法裁處新臺幣30萬元，並要求收受處分書後7日內，補正通報工作會政治檔案及存放地點。

但促轉會指出，裁罰處分書於4月28日送達國民黨後，依規定應於送達次日起7日內，即於5月5日前向促轉會補正通報政治檔案、數量及存放地點。

促轉會說，上月的裁罰書已明示改善方式，並給予改善期間。但截至目前為止，仍未補正通報，也未有任何具體改善舉措，明顯規避、妨礙促轉會依法執行政治檔案的調查，因而依照《促轉條例》進行第二次裁處罰鍰35萬，並再次要求國民黨於7日內補正通報政治檔案。