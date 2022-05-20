黃子佼與孟耿如昨（19日）喜迎女兒「黃玉米」報到，黃子佼今受訪時透露18日晚上醫生傳訊息給孟耿如問有什麼產兆，夫妻倆還在看電視覺得沒事，大概5小時後，孟耿如在19日半夜3點多就羊水破了，兩人就到婦產科備戰。他說老婆堅持天然生產，不打催生針也不打無痛針，讓他看見老婆堅毅不拔的個性。

孟耿如昨在臉書PO抱著剛出生女兒的照片，女兒大眼睛非常可愛，崇尚自然的她目前以餵母奶為主。黃子佼說女兒出生時2700多公克，目前還看不出像誰，應該再長大一點才看得出來，但希望女兒會集合兩人的優點。

為犒賞老婆懷孕生子的辛勞，黃子佼表示送給愛妻很喜歡的日本藝術家的畫作，笑說：「我4月初時買了人生當中最貴的一個藝術品，昨晚送給耿如了。」孟耿如在婦產科看到畫的照片時，已開始在想要掛在家哪裡。

看到女兒出生的那刻有哭嗎？黃子佼笑說覺得電影、電視劇演得很浮誇，當下只有兩個字「很忙」，根本沒時間哭，「第一我要忙著安撫太太的心情，也要看一下小孩的表情等狀況，耿如接著要處理傷口，我就要去看醫護人員幫女兒蓋腳印、量體重，整個行程很緊湊，完全沒有時間哭。」他形容整個氣氛是很歡樂的。

黃子佼感性說孟耿如這幾年改變很多，包括懷孕期間成立個人品牌跑專櫃，「我越來越感受到她堅毅的性格，她只要許下的夢想就要達成，這點很了不起也很勇敢，尤其像生產可以打無痛針，她卻忍著不要，也許未來對她演戲的經驗值是很好的幫助。」升格人父後，黃子佼感覺在世界上多了一份牽掛，「好像我們帶她來這個世界上的，希望她能開心長大，心裡的責任感跟牽掛＋1。」