國內疫情延燒，輝瑞Paxlovid抗病毒口服藥的需求量也大增，不過有醫師今（20日）痛批，很多病患其實不需服用口服藥，卻讓家屬、好友到醫療院所盧取藥，讓他不得不再三強調，「這不是改善症狀的藥物，而是預防重症用的」，建議對方真不舒服就打119就醫，引起網友熱議。

一名醫師在PTT政黑板發文表示，「昨天開口服藥Paxlovid開到有氣」，並再三強調，口服藥Paxlovid不是改善症狀的藥物，而是預防重症用的，因此醫師開藥前必須評估病患的風險因子，「不是想吃就隨便吃，症狀真的變嚴重就去就醫」。

他提到，昨天有民眾幫家中66歲的女性長輩取藥，對方主述，該名長輩無慢性病，已打過3劑莫德納疫苗，目前確診第4天，前2天有發燒，不過目前已退燒，但喉嚨還是很痛，因此希望開立口服藥Paxlovid。

他解釋，「口服藥Paxlovid對已發生的喉嚨痛無效，以她的症狀來看也不需再用藥了」，然而對方仍不死心，希望能拿藥回去視情況再吃，他立刻拒絕，「這藥很貴，而且是預防用藥，不是開回去給你自己決定要不要吃的」，不料對方竟回「不是有健保嗎？」讓他傻眼直呼，「所以你要亂花國家的錢嗎？」

還有人替朋友取藥，表示對方確診12天仍會咳嗽、喉嚨痛，甚至胸悶，想服用口服藥Paxlovid，讓他相當不解，「確診12天身上就沒有病毒了，還吃病毒藥幹嘛」、「如果他真的會喘、很不舒服，表示他有其他問題，請叫119送醫院，吃這個藥沒用」。

「看個診看到有氣」，他無奈直言，上述例子都只是「簡化版」，實際上這些家屬、朋友為了領到口服藥Paxlovid都盧了很久。最後他也喊話指揮中心，「來前線看一下就知道，來亂的比真正需要的人還多」。

對此，不少網友紛紛回應，「看不懂中文的人，講再多都聽不懂」、「很多人真的很愛當自己是醫生」、「一定有人拿去轉賣，或是轉給別人做人情，雖然藥不能亂吃，但一堆人根本沒在care這點」；不過也有人認為，「藥不夠才是重點」、「這不是預防藥物嗎？等到中症再給嗎？還是要幫國家省藥？」

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳曾表示，口服藥Paxlovid建議使用對象為12歲以上的輕、中症患者，且具重症風險因子、未使用氧氣，並於發病5天內使用。

重症風險因子包括65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、高血壓、慢性肺疾、BMI大於25（12至17歲青少年BMI要超過同齡85％）、其他影響免疫功能疾病，或已知重症風險因子。

疾管署亦提醒，口服藥Paxlovid與多重止痛藥、癌症藥物會產生交互作用，如多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥、抗痙攣藥、抗憂鬱或精神病劑、抗痛風藥等，因此醫師在開立處方時，須注意並詢問病患是否有使用具禁忌或有交互作用藥物。