民政局表示，除了鼓勵新人勇於追愛、訂下一生承諾之外，北市府今年更首次推出「千萬要結婚結婚送千萬」抽獎活動，總獎金高達新臺幣1000萬元。（民政局提供）

5月20日是全台最熱門的結婚登記日，台北市民政局指出，截至下午5時30分，北市520登記結婚對數為851對，含同婚15對，創下2010年以來的單日最高，顯示國人愛情不受疫情影響，衝一波報復性結婚，訂下人生終生大事。

民政局指出，今年「2022520」意味著「雙雙對對我愛你」，今日北市12戶所登記結婚對數，創下2010年來的單日新高，比北市4月份單月結婚的695對還高，同時也是自2010年公告「特別日期結婚案件」以來的史上第4名，第1名為2011年1月1日1109對，第2名2010年9月9日1093對，第3名2021年10月10日937對。

民政局說，擁有「北市最好拍結婚背景」美稱的士林戶政事務所，今日更創下辦理236對結婚登記的紀錄，為北市12戶所最高，緊接著為信義戶所93對、大安戶所90對，不少影藝名人也選擇於今日登記，戶所洋溢幸福甜蜜氣氛，也打散近日疫情的陰霾。

民政局表示，除了鼓勵新人勇於追愛、訂下一生承諾之外，北市府今年更首次推出「千萬要結婚結婚送千萬」抽獎活動，總獎金高達新臺幣1000萬元，共計150個名額，有結婚月月抽、每季加碼和年度加碼抽，越早結婚登記，就有越多中獎機會。

民政局說，歡迎準備好結婚、或者想婚而缺臨門一腳的市民朋友把握機會，至12月底前至北市各區戶政事務所完成結婚登記，同時雙方設籍北市，就符合抽獎資格喔！詳細活動辦法及中獎名單都公告於活動網站（https：／／marryme.taipei）。