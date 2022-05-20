漢麟全科技美女CEO黃麟雅，不滿名媛友人郭孟葦在臉書PO出她婚禮照片，發文影射她外遇、物欲強烈、雙面人，還說她「立志嫁豪門」，憤而提告。刑事部分，台北地方法院依誹謗罪將郭女判刑2月，得易科罰金，黃女另提民事求償部分，法官判郭女須賠60萬元。可上訴。

郭女2018年4月3日在臉書PO文，敘述「A女」和「芽芽」2名女子互動，指A女不知芽芽是A女丈夫小三，芽芽當時還與現任丈夫劈腿交往。芽芽丈夫把芽芽創業在五股的小工廠，搬到北市最精華的地段，把網路上小生意變成高科技大企業。芽芽受媒體關注，常上電視談論她成功的祕訣、芽芽也在臉書上PO出她跟「馬芸」合照。

由於郭女文章附上2張疑似黃臉部遮住、穿結婚禮服照片，黃獲2、30名友人轉告得知，認為郭女PO文影射她「外遇」、「物欲極度強烈的女生」、「雙面人」，且還說她「立志嫁豪門」，報警提告。郭女被依誹謗罪起訴。