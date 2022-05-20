PTT帳號「Vek1112」昨天(19日)在八卦版爆料徐巧芯違停，還用議員職權施壓員警不得開單，事後遭徐本人與信義分局打臉，不但被起底為羅東國小班導，如今又被爆料是深綠側翼粉專「柯粉的超譯天地」管理員。

徐巧芯違停事件衍生造謠、帶風向案外案，同時段更有多達20個深綠側翼粉專大舉砲轟徐巧芯，聲援警察和爆料老師，徐本人表示自己確實有違停，但卻被藉機抹黑用職權施壓員警，澄清過程中反而要求徐姓員警依規開單，但員警卻多次推託，不願開單，事後在IG發文「反正會被銷單」，「Vek1112」則轉貼員警PO文，在八卦版爆料批評。

Vek1112爆料文遭信義分局打臉後，被八卦版版主水桶半年，本人也私訊徐巧芯道歉認錯「給剛出社會的我一個機會」，鄉民起底其真實身分為羅東國小吳姓老師，長年與綠營網軍頭目交手的粉專「麥克風市場的求生手冊」更踢爆，該名吳姓老師同時還是深綠側翼粉專「柯粉的超譯天地」管理員之一。

「麥克風市場的求生手冊」PO文指出，看到「柯粉的超譯天地」暴怒要求時代力量保護吹哨者，再依照鄉民肉搜出的臉書帳號與資訊，這才想起這個粉專也有一個管理員，跟該名老師同名同姓，連英文拼字也都一模一樣，大酸「這一定是巧合對吧」。透過截圖可以看到，該臉書帳號多次承認粉專文章為他所寫，還相當開心被轉至八卦版後爆文。

網友也紛紛留言諷刺：「老師還兼職網軍，這年頭錢難賺啊」、「請給年輕剛出社會的網軍一個機會」、「笑死，還吹哨者咧，明明就造謠者」、「難怪側翼網軍這麼怒」、「可以理解為何一個晚上20多個側翼粉專總動員，原來是自己人出事」、「這粉專有7個管理員，幫同伴打抱不平吧」、「又要抓出一大串粽子囉」。