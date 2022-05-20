夫妻倆特地拿著羽球拍入鏡，紀念彼此相遇。（韓國藝匠Artiz Studio提供）

狗女兒豬妹成為夫妻倆之間的第三者，讓大牙翻白眼。（韓國藝匠Artiz Studio提供）

大牙選在520這天分享結婚周年喜悅。（韓國藝匠Artiz Studio提供）

結婚2周年的周宜霈（大牙）和老公阿廖，在520這天拍攝婚紗照及一家3口的全家福，做為週年禮物。當初選擇520登記結婚是因為「我愛你」的含義嗎？不走浪漫路線走隨興路線的2人笑說：「沒有任何含義耶，只是因為比較好記，其它時間太難記得了啦。」

關於婚姻經營之道，大牙說每次吵架老公都會很紳士的讓她：「但我們知道彼此的點在哪，就不會去硬踩，互相尊重彼此不同的想法，哪怕沒有共識也就努力溝通，不要硬是強加在對方身上。」大牙和老公是因為羽毛球相識，因此特地拍了一套「球王與后的對決」系列照，讓2人覺得好有史密斯夫婦的感覺。

對這次拍攝對場景、服裝都沒要求的大牙，唯獨要求一定要讓狗女兒「豬妹」一起入鏡。豬妹和大牙一起生活了14年，阿廖對豬妹疼愛有加，大牙還吃醋地說：「自從阿廖出現後，豬妹跟他天天親親我我，我根本像個外人、房客。」但看到阿廖如此疼愛豬妹，大牙也知道未來他一定會是個好爸爸，雖然「做人」尚未成功，但夫妻會繼續努力，一切隨緣。