萬里繡球花季20日在高家繡球花園舉辦「520大聲說 繡出你的愛」活動，鼓勵情侶、夫妻對另一伴大聲說出我愛你。（萬里區公所提供）

萬里繡球花季20日在高家繡球花園舉辦「520大聲說 繡出你的愛」活動，鼓勵情侶、夫妻對另一伴大聲說出我愛你。（萬里區公所提供）

萬里繡球花季20日在高家繡球花園舉辦「520大聲說 繡出你的愛」活動，鼓勵情侶、夫妻對另一伴大聲說出我愛你。（萬里區公所提供）

萬里繡球花季20日在高家繡球花園舉辦「520大聲說 繡出你的愛」活動，鼓勵情侶、夫妻對另一伴大聲說出我愛你。（萬里區公所提供）

萬里繡球花季20日在高家繡球花園舉辦「520大聲說 繡出你的愛」活動，鼓勵情侶、夫妻對另一伴大聲說出我愛你。（萬里區公所提供）

今年的萬里繡球花季本月6日在高家繡球花園正式開幕，今（20）日適逢「520」告白日，萬里區公所特別舉辦「520大聲說 繡出你的愛」活動，邀請情侶、夫妻現場對另一伴大聲說出我愛你，有戀人趁此機會求婚成功，也有結褵50年的老夫老妻在全家總動員下見證金婚，有滿場盛開的花朵襯托，更顯浪漫氣氛。

民眾黃先生與女友李小姐2年前到萬里賞繡球花時確認了情侶關係，經過1年的交往，黃先生決定與女友共結連理，透過活動單位的協助，特別重回舊地向女友求婚，李小姐對突來的驚喜嬌羞應允，萬里區長粘雪琴和眾人則齊聲祝賀黃先生求婚成功。

今天參加活動最年長的72歲唐先生，與妻子結褵已50載，10年前唐先生中風臥床，妻子不離不棄日夜守護，幫助先生重新站起來，夫妻情深令人稱羨。昨天全家四代總動員獻上祝福，一同見證難得的金婚。

活動高潮是現場抽出萬元黃金對戒，幸運抽中的陳先生夫婦說，因為疫情已經許久沒出門旅遊，恰巧得知有此活動，沒想到來參加竟然幸運抽到大獎，非常開心，明年5月一定要再來萬里賞花。

粘雪琴表示，萬里繡球花季邁入第3年，去年因疫情關係不得已提早關閉園區，但也因少了大批遊客踩踏，加上園方採用自然生態工法，讓今年開出的花朵比以往更多、更大、更圓的，是網紅拍照首選，也是情侶、夫妻、家人的旅遊首選。

萬里區公所表示，花季活動串連在地小農、青農及特色業者共襄盛舉，結合美食、生態、文創等推出賞花優惠，讓遊客在遊賞百花同時，除可買到有機天然的農特產品，還可以動手參加各項DIY活動，體驗花藝植栽、食農教育等課程。