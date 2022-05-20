「解癮－解開毒品上癮的真相」特展在國資圖開幕，將展至9月16日。（陳淑芬攝）

「閱讀，反毒，健康，幸福」國資圖館長劉仲成、中國信託反毒教育基金會執行長高壽孫20日在反毒特展開幕活動齊喊活動訴求，展出搭配時下風行的實境解謎遊戲，帶領民眾探詢5個成癮者真實故事，走進當事人、家屬的生命歷程，從中了解毒品、進而遠離毒品。

「解癮－解開毒品上癮的真相」去年12月首度在台北市開展；今年初曾在台南市展出。在教育部、國立公共資訊圖書館、台中市政府等單位攜手在國資圖展至9月16日在國資圖展出，20日舉辦活動開幕見面會。

劉仲成表示，毒品成癮對家庭、學習、生活、工作、社會，甚至國家影響深遠，特展讓小朋友從小認識毒品，深具教育、知性、體驗、科技及遊戲化，邀請親子及學校團隊待疫情紓解期間參觀。他全程體驗後強調，毒品是嚴肅的話題，此展透過活潑化方式、融入實境遊戲具體呈現，推薦民眾來參觀，並加入反毒行列。

高壽孫說，今年反毒特展維持過去的科技互動、情境體驗外，增加實境解謎遊戲「記憶特務」，藉由探詢5個成癮者真實個案的人生經歷，帶領觀展者走進成癮者當事人、家屬的真實生命故事，感受在毒海沉淪過程的掙扎與無奈。

主辦單位表示，衛生福利部統計2020年度台灣首次用藥年齡以「20至29歲」，占44.9％為首；次為「30至39歲」，占25.3％；「19歲以下」，占19.7％，近2成初次用藥者是未成年族群，可見校園反毒教育相當重要。