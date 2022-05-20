再回歸角色，伊旺麥奎格一度找不回歐比王說話的腔調。（Disney＋提供）

《歐比王肯諾比》將於5月27日Disney＋上架，一共6集。（Disney＋提供）

好萊塢男星伊旺麥奎格繼2005年演出《星際大戰》前傳第三部曲《西斯大帝的復仇》後，相隔17年再度回歸系列影集《歐比王肯諾比》，20日與女主角摩西英格拉姆、導演黛博拉周出席全球線上記者會。

伊旺麥奎格說回歸演出這個角色是容易的，但要找回歐比王說話的腔調真的很困難，「在試拍的時候，我試著用很模糊的腔調說話，但我心想這真不妙，這不是歐比王的聲音。」他認為已故男星亞歷堅尼斯飾演的歐比王版本，是啟發他靈感的來源。他做了許多關於亞歷堅尼斯演出的功課，加上自己之前的演繹方式，才把屬於歐比王說話的方式找回來，「我試著想起亞歷堅尼斯的樣子、聽他說台詞，他擁有智慧且一直閃耀著光芒。」

伊旺麥奎格盛讚《歐比王肯諾比》的製作水準絕對不只是1部電視影集，應該要被視為一部6小時的電影。他還提及劇中飾演他「徒弟」的海登，表示2人有很長一段時間沒聯絡，但交情仍在，「因為拍攝第1部電影時，我們都離鄉背井住在澳洲，私下常一起練習光劍對戰。」再相聚拍戲他感到很興奮，且和海登的感情還是很親近。《歐比王肯諾比》將於5月27日Disney＋上架，一共6集。