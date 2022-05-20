中國新聞網報導，大陸國家統計局20日發布2021年平均工資數據，2021年大陸城鎮就業人員年平均工資，非私營單位為10萬6837元（人民幣，下同，約合新台幣46萬4728元）、私營單位為6萬2884元。不管是非私營、還是私營單位，年平均工資最高的3個行業，分別是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業（IT）；科學研究和技術服務業；金融業。從增長速度看，港澳台商投資企業年平均工資的增速最高。

2021年大陸城鎮非私營單位就業人員年薪前三高行業分別是：資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業20萬1506元、科學研究和技術服務業15萬1776元，金融業15萬0843元。

私營單位年平均工資最高的3個行業，分別是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業11萬4618元，金融業9萬5416元，科學研究和技術服務業7萬7708元。

據報導，2021年大陸城鎮非私營單位就業人員年平均工資為10萬6837元，比上年增加9458元，名義增長9.7％，增速比2020年提高2.1個百分點。扣除價格因素，2021年大陸城鎮非私營單位就業人員年平均工資實際增長8.6％。

分區域看，東部地區年平均工資和增速均最高，年平均工資為12萬4019元，同比增長10.4％，增速比2020年提高了2.4個百分點；中部地區年平均工資為8萬5533元，同比增長9.4％，增速比2020年提高了3.0個百分點；西部地區年平均工資為9萬4964元，同比增長7.9％，增速比2020年提高了0.5個百分點；東北地區年平均工資為8萬3575元，同比增長7.7％，增速比2020年下降了0.5個百分點。最高和最低地區的平均工資之比為1.48，比上年擴大0.03。

分行業門類看，上述年平均工資最高的3個行業，分別為大陸平均工資水準的1.89倍、1.42倍和1.41倍。年平均工資最低的3個行業分別是住宿和餐飲業5萬3631元；農、林、牧、漁業5萬3819元；居民服務、修理和其他服務業6萬5193元，分別為大陸平均水準的50％、50％和61％。

從增長速度看，年平均工資增速最高的3個行業依次為資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業；金融業；採礦業，分別增長13.5％、13.1％和12.2％。增速最低的3個行業依次為水利、環境和公共設施管理業，教育，文化、體育和娛樂業，分別增長3.0％、4.6％、4.7％。

分登記註冊類型看，年平均工資最高的是外商投資企業12萬6019元，為大陸平均水準的1.18倍；年平均工資最低的是集體單位7萬4491元，為大陸平均水準的70％。

從增長速度看，港澳台商投資企業年平均工資的增速最高，增長13.9％。除有限責任公司、股份有限公司、港澳台和外商投資企業以外，其餘類型單位的平均工資增速均低於大陸平均水準。