郭彥均（右）大洗泥巴浴。（八大提供）

郭彥均首次代班八大綜合台《世界第一等》外景主持，在第一時間接到製作單位的邀請時，郭彥均忍不住頻頻追問，「這趟外景是要上山下海、還是溯溪？沒想到他們竟然說是帶我去吃好料！當下我就知道案情不單純...」果不其然，首項任務就是挑戰「抓毛蟹」，讓郭彥均雙手發紅、兩腿發軟。此外，郭彥均還體驗了田中衝浪，像是大孩子般的大洗泥巴浴，郭彥均嗨喊：捨不得回台北。

《世界第一等》本週由郭彥均代班主持，帶領觀眾一探花蓮秀姑巒溪，以及奇美部落族人特有的生活方式。想不到，第一站要坐上橡皮艇去抓毛蟹，就讓郭彥均瀕臨崩潰邊緣，他形容當下就像是坐在河床上的跑車，令他心神不寧，船速快到他只能緊閉雙眼大喊：「我們是要去抓毛蟹嗎？怎麼好像有大白鯊要攻擊我們？還是你有跟毛蟹約時間，有需要這麼趕嗎？」緊張神情對比達人老神在在的模樣，相當逗趣。

隨後，郭彥均又體驗田中衝浪，藉由耕耘機的拉力所設計的另類衝浪令他驚呆，眼看著自己將被派上場，郭彥均進一步詢問訣竅，卻只得到「站穩就好」四個字，沒想到再度讓他崩潰！「我也知道要站穩啊！問題是泥巴這麼滑，耕耘機又要催到底，這情況誰Hold得住？」還好運動細胞發達的他，過程中雖然跌進泥巴裡，最後仍挑戰成功，事後他也表示：「當下要感謝耕耘機大哥油門踩一半，讓我可以帥氣登場，玩出不一樣的生活體驗。」

首次代班主持，郭彥均感性表示：「來花蓮很多次，用這樣的方式認識花蓮還是第一次，而且很少外景會讓我捨不得要回台北，我甚至放鬆到沒有穿鞋子走在路上，真的好舒服！」另外，在經過一番挑戰後，終於可以大啖美味海鮮，郭彥均忍不住對鏡頭表示：「你們都吃現撈的海鮮，這麼好！還是我可以不要只是代班嗎？」