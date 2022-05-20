徐小可做菜唱歌走音又破音。（民視提供）

孫協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》日前舉辦第二屆「一首歌時間完成一道料理」企劃，邀請到陳隨意、徐小可、陳怡婷以及巫苡萱前來挑戰！但遭眾人質疑徐小可跟巫苡萱為何可以報名，兩人隨即自稱是唱跳歌手，巫苡萱以應援曲〈我就是爽〉邊唱邊跳，被王仁甫吐槽「這樣叫唱歌嗎？這是唸歌吧！」而徐小可則是帶來最經典的徐老師橋段，讓王仁甫眉頭緊皺著說：「看了感覺很心酸！」引起現場一陣歡笑。

面對第一次挑戰，徐小可直言當初學做菜不是為了小孩，而是為了老公。因為阿BEN曾跟她說過，回到家可以聞到飯菜香感覺很幸福，於是徐小可才學著下廚。第一次下廚時，三道菜更花了八個鐘頭的時間，但是現在對於下廚可以說是相當得心應手。當主持人孫協志好心提醒是否該先熱鍋，沒想到徐小可信心滿滿的回絕：「不用！我要先熱嗓！」

歌曲一下時徐小可還緩緩的切著空心菜，看似相當優哉，沒想到越做越慌亂，最後空心菜不但沒熟，看起來更像是生的擺盤。心虛的她還勸大家不要吃菜吃羊肉就好，沒想到主廚雷議宗吃了一口卻吐出來說：「連羊肉都沒熟！」

最後徐小可才改口說：「好啦！應該先熱鍋的！」但話鋒一轉，又表達自己是來唱歌不是來做菜的，難得有製作單位花錢讓她唱歌，她當然要把握機會好好唱一下，又遭孫協志吐槽：「可是歌好像也沒有唱得很好，走音還破音的」，讓徐小可尷尬大笑：「那再給我一次機會！」讓主持人瞬間臉綠直搖頭。