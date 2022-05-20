新北市三重區林姓男子2020年9月間因與李姓妻子發生爭執，又因經濟壓力和債務問題，一時情緒不佳，徒手毆打未滿2個月大的兒子，連續朝其頭部出拳7、8下，還將兒子抱起，以臉部朝下的方式摔到硬質床鋪上，導致兒子重傷。新北地院今依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，判處4年徒刑。

檢警調查，林男2020年9月2日晚間與妻子在租屋處起口角後，又在房間看到兒子哭鬧不止，憤而徒手毆打他頭部，抱起重摔，未料兒子因後腦受到撞擊，全身癱軟、無意識，林男見狀便緊急帶著兒子到醫院就醫，雖然撿回一命，但仍受有硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、右眼皮瘀青、前額出血點等重傷。

林男到案後坦承犯行，但也解釋，當時妻子罵了他無能、廢物等難聽的話，又將年幼的兒子丟給他照顧，轉頭回到娘家住處。他當時因為經濟壓力大，又有債務問題，因此才想帶著兒子離開世界。

新北地院認為，林男身為人父，明知兒子出生未滿2個月，需要仰賴其悉心照顧、養育，卻因夫妻爭吵、心情不佳，情緒失控，做出殺害兒子的犯行，造成兒子受有後遺症的影響，險些釀成無可挽回的悲劇，雖然其違反親權人義務程度重大，且案發至今未曾照料兒子或負擔醫療、生活所需，毫無積極彌補過錯之舉，但念及他坦承犯行，尚見悔意，因此判處4年徒刑，全案可上訴。