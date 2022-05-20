侯友宜視察板橋清潔隊防疫措施。（王揚傑攝）

侯友宜慰勞清潔隊員。（王揚傑攝）

侯友宜慰勞清潔隊員。（王揚傑攝）

疫情持續延燒，清潔隊員除負擔日常垃圾清運量外，亦須持續協助環境清消、居家照護垃圾收運等工作，新北市長侯友宜今（20）日特地前往板橋區清潔隊資源回收場視察防疫措施及慰勞辛苦的清潔隊員，他叮囑隊員們，在為市民努力付出的同時，別忘了要注意自身的防護。

侯友宜表示，清潔隊員肩負整個新北市環境維護、垃圾清運、防疫清消等工作，擔任不可或缺的角色，自疫情以來，家戶垃圾收運量及資收量平均較疫情前同期增加約1成左右，而居家照護垃圾清運服務迄今也累計超過1萬餘戶，清潔隊員始終堅守崗位，不曾懈怠，所以除了來關心防疫措施外，也要代表市民向所有清潔隊員說「感謝，有你真好！」。

環保局表示，清潔隊員每天的工作都會接觸市民，目前新北市9成以上的清潔隊員都已施打第三劑疫苗，另各區清潔隊也備有快篩試劑，若隊員出現症狀或有密切接觸情況，都可即時進行快篩，保障同仁健康。

此外，去年已完成459輛循線垃圾車及資源回收車加裝消毒噴霧系統，在收運途中即可針對民眾交付的垃圾或資收物進行消毒，保護市民及隊員。

環保局指出，新北市自4月14日起全國首創啟動居家照護政策，目前居家照護垃圾清運服務戶數已達每天650戶，部分區域因數量較多，須自上午6時收運到晚上11時才能完成，因此，特別呼籲居家照護的民眾，倘若沒有緊急的需求，建議盡可能將垃圾暫置家中，待解隔將垃圾包妥並消毒後，即可依原本的方式排出。