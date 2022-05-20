有網友日前分享1張照片，超商內2名學生以奇怪姿勢坐著，1人坐在椅子上，1人跪坐地上，將頭靠在對方褲襠，身體在對方雙腿中間，用外套擋住頭部，照片曝光引發討論，其他網友笑說「吃晚飯後要剃牙」、「都在超商還自備外食啊」、「在看會發光的手錶啦」。

有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發表1張網路流傳的照片，照片中2名學生以「詭異姿勢」在超商座位區，1名男同學坐在椅子上，另名同學則「跪在地上」頭部靠近對方的褲襠，身體就在對方的兩腿中間，拍攝者的角度剛好被外套擋住，但其姿勢已經引起不少討論。

網友分享超商內2名學生以奇怪姿勢坐著，1人坐在椅子上，1人跪坐地上，將頭靠在對方褲襠，身體在對方雙腿中間，用外套擋住頭部。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」）

照片中坐著的男子彎著腰，臉部朝下看著對方，而跪坐的另1人無法判斷性別，原PO分享笑說「大吉大利，今晚吃X」；其他網友則紛紛留言「男人可跪」、「711的熱狗真的比較好吃」、「那女孩一定發生什麼事了，這麼難過的跪地痛哭」、「褲襠縫線爆開請家政厲害的同學幫忙縫補」。

也有網友笑說「吃晚飯後要剃牙」、「都在超商還自備外食啊」、「他們只是睡著而已，然後一個剛好從椅子上滑下去」、「現在的小孩子到底怎麼一回事」、「應該是驗快篩吧」、「在看會發光的手錶啦」、「真搞不懂這些年輕人在想什麼」、「太扯了」。