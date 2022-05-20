44歲港星李珊珊1996年參選香港小姐，不僅奪得冠軍，更同時拿下最上鏡頭、最受傳播媒介歡迎、才藝小姐共4大獎，加上擁36E傲人上圍，被封為「史上身材最好的港姐」，不過她2012年淡出幕前，神隱好長一段時間，期間更傳出她罹腦瘤、抑鬱症，直到2019年她才坦承罹患驚恐症（恐慌症），近日她透露到醫院拿報告，並開心在社群分享最近病況。

李珊珊近日在社群發文，表示到醫院看報告，「醫生讚呀！今指數好靚仔，繼續服藥保持住。我的口，一路打開，沒有合上，笑着回家。你們知道嗎？吃了多年藥，每天重複做一件事，連鐵人也會喪志的。今天，即使未到標竿，一份堅持及忍耐，現在值回票價」。

其實，李珊珊淡出多年，頻傳出她罹腦瘤、抑鬱症，但她否認罹患腦瘤，僅坦承身體出現狀況，2019年她替「精神健康基金會」拍攝短片，首度認了罹患驚恐症（恐慌症），表示在初期經常呼吸困難、突心跳加速，眼前一片黑暗，「這種令人窒息的感覺，我覺得像瀕死邊緣」。

李珊珊近來較少露面自拍。(圖／取自李珊珊IG)

李珊珊過去身材火辣。(圖／翻攝自東網)

之後去看醫生才知道罹病，但她積極接受治療，加上好友們的關心，她也感謝鄭秀文、古天樂、林保怡經常鼓勵她，讓她漸漸好轉。李珊珊當年獲得香港小姐冠軍和國際華裔小姐亞軍後，進入演藝圈，拍攝《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等劇集，不過2005年開始減少產量，2012年後更鮮少露面，而她雖會更新社群，近來也不太露面自拍。