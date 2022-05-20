國民黨將派出前行政院長張善政參選桃園，在桃園市藍營中引起軒然大波。身兼桃園市黨部主委邱奕勝20日未現身議會，他在臉書發文「心若清淨，風奈我何，不染塵埃，清風自來。」表達心聲。另有民代透露，邱奕勝已經請人打包黨部私人物品。另張善政雖有意拜訪議員，但幾乎被婉拒。

邱奕勝20日原本主持總質詢，但他請議員呂淑珍代班。雖未現身，但邱在臉書發文「心若清淨，風奈我何，不染塵埃，清風自來。」吐露心聲，多名黨內議員湧入留言表達支持。

因邱之前曾請辭主委，但遲遲未獲同意，市議員梁為超表示，邱奕勝已請黨部打包私人物品，之後將派人去取。他說，邱可能請辭黨職，但應該不會離開國民黨，畢竟國民黨議員們還是希望他當大家的母雞，繼續運籌帷幄。

梁為超也透露，中常會後，藍營議員們陸續接到副祕書長江俊霆電話，表達張善政希望與議員碰面的意願。就他了解，目前沒有議員願意與張碰面。梁說，若馬上與張善政見面，對於邱奕勝、其他有志參選的同事沒辦法交代。他直指這樣提名的方式太粗暴，因此議員們都覺得不適合，也不願意。1名不願具名的議員說，剛好有事情找江俊霆，雖江在電話尾聲提到請支持張善政，但沒有感覺有特別邀約。