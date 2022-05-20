今14架共機擾台 空軍廣播驅離 19:422022/05/20 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今14架共機擾台 空軍廣播驅離 。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部晚間表示，今天共有14架共機進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 今天進入我西南防空識別區的共機架次分別為空警-500機1架次、運-8遠干機1架次、轟-6機3架次 、殲-16機5架次、殲-11機4架次。 比俄烏空軍更慘 「它」宣布損失破百架飛機 俄烏戰事爆發後 全球至少14國限制糧食出口 宜蘭今增1死1481確診 林姿妙號召白衣天使加入防疫宜蘭隊 #架次 #14 #空軍 #廣播驅離 #共機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022 APHCA台灣亞太盃競賽 醒吾科大奪18金14銀18銅全國居冠 17:312022/05/20 新消息 綠委酸法制局搶當第114位立委 張其祿批：難道只准歌功頌德 10:172022/05/17 政治 今有7架共機侵擾西南空域 21:192022/05/19 政治 美濱海戰鬥艦成功發射「地獄火」飛彈 秀灘岸作戰能力 14:182022/05/18 軍事 今有4架共機侵擾西南空域 21:242022/05/18 政治 波蘭正妹來台14年最痛苦1事 初嚐這東西喊：我錯了 12:452022/05/17 生活 一連5天 漢光38號演習圖上兵推今登場 04:102022/05/16 政治要聞 《半導體》台積電連彈 市值拚返14兆關 12:282022/05/18 財經 俄烏戰爭凸顯美空軍「大弱點」 專家：F-22、F-35也沒用 11:002022/05/16 軍事 中共遼寧號演訓 卡位我艦隊疏泊區 04:102022/05/16 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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