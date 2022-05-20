國防部晚間表示，今天共有14架共機進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

今天進入我西南防空識別區的共機架次分別為空警-500機1架次、運-8遠干機1架次、轟-6機3架次 、殲-16機5架次、殲-11機4架次。

比俄烏空軍更慘 「它」宣布損失破百架飛機
俄烏戰事爆發後 全球至少14國限制糧食出口
宜蘭今增1死1481確診 林姿妙號召白衣天使加入防疫宜蘭隊
#架次 #14 #空軍 #廣播驅離 #共機