大陸新冠疫情封控措施，持續衝擊企業生產。總理李克強向外國工商機構和企業釋定心丸，表示對於當前疫情對在華外資企業生產經營活動造成的影響，積極採取措施，在做好疫情防控的同時，幫助協調解決復工達產、人員入境、物流運輸等問題。

李克強周四（19日）晚上，於釣魚台芳華苑出席中國國際貿易促進委員會建會70周年座談會。美中貿易全國委員會、英國48家集團俱樂部、中國歐盟商會等近30家機構和跨國公司相關負責人出席。座談會以線上線下結合方式舉行。

李克強表示，當前國際地區局勢深刻複雜變化，新冠肺炎疫情、地緣政治衝突等對全球貿易和人類福祉帶來重大影響。越是困難越要前行。中方願同各國一道，共同維護多邊貿易體制，堅持自由貿易、公平貿易，推進貿易和投資自由化便利化，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

他指出，中國發展先進製造業和現代服務業，仍然需要擴大進口，學習國外先進經驗和有益知識。中國市場潛力巨大，各類投資都有很大空間，願同各國企業加強交流合作，增進相互理解，尋求更多共識，妥處矛盾分歧，在互利合作中實現雙贏、多贏。

李克強並稱，中國政府重視開展疫苗、藥物國際合作。對於當前疫情對在華外資企業生產經營活動造成的影響，中方有關部門和地方積極採取措施，在做好疫情防控的同時，幫助協調解決復工達產、人員入境、物流運輸等方面的問題。「企業的生產經營停不得。」將繼續針對普遍關切，著力解決遇到的問題，提供更優服務。

他又強調，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移擴大開放，對外開放的大門只會越開越大。中國將繼續深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，保障外資企業依法平等進入已開放領域，嚴格保護智慧財產權，持續將中國打造為世界的大市場、外商投資的熱土。