國中會考21、22日登場，台南考區總計1萬5574人應試，全市設有18間考場學校及486間試場，截至5月20日中午統計，受疫情影響，全市有136名考生明後天不能參加會考，教育局強調，136名考生將參加6月4日、5日的補考，升學權益不受影響。

台南市長黃偉哲今天特別巡視台南一中考場，了解該考場試務整備情形，包括出入口分流動線、體溫量測及消毒設備、考場配置圖(含一般考生休息區)、第一類備用試場、第二類備用試場、學生中午午餐隔板設置及模擬緊急匡列考生移動至第二類備用試場應試之情境。

黃偉哲表示，目前疫情仍在升溫，台南18個考場學校，皆以最高規格規畫試場防疫措施，服務1萬5574名考生，全市總計準備194間第二類備用試場，截至20日統計，實際須啟用為36間，量能絕對充足，可隨時安排突發狀況。

教育局補充，今年比照前2年備有每位考生折疊式用餐隔板，提醒考生應於原試場原座位用餐，第二類備用試場考生不能提早交卷，用餐及休息皆應於原試場原座位，及不可以任意離開限定範圍，今年全程皆不開放陪考，特殊考生可申請1名親友陪考。

教育局也再度提醒考生，若已確診尚未解隔離，或快篩陽性但未於5月20日前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果為陰性，都不可參加5月21、22日國中會考，須參加6月4日、5日補考。