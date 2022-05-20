台南市大內區二溪活動中心旁雜草空地已近20年沒人整理。（劉秀芬攝）

台南市大內區二溪里長葉榮州，同時擔任社區發展協會理事長，雖然他跟協會會員都是70、80多歲老人，近來社區申請綠社區培力計畫，獲得25萬元環境空間改造經費，將一處雜草空地改建成「觀星公園」，讓大家興奮不已，除了務農、泡茶聊天，他們也有改造社區夢想，而且計畫獲得評審肯定。

二溪里居民多以務農為主，社區人口老化，雖然有環保志工隊巡守清潔環境，部分私人空地雜草叢生無人整理，有礙觀瞻，尤其二溪里活動中心旁、二溪國小大門對面的一處雜草地，灌木叢生，已閒置近20年無人打理，位於大馬路邊非常顯眼。

當地居民說，該處人來人往，是二溪的「門面」，雜草叢生很沒面子。葉榮州看這塊雜草地也很不順眼，想要幫忙整理，在大內區長李義隆協助下，找到地主大內後堀福安宮廟方商討，廟方也大方，以低價租給協會，一方面敦親睦鄰，一方面也有人幫忙整理維護。

葉榮州說，要整治雜草地要有經費，他自己都70歲了，雖然有構想，但不會文書處理，更別說寫計畫書申請經費，因此在朋友介紹下，找來30歲的林家宏當總幹事，一群老前輩幫忙出點子，果然不負眾望，提出「觀星公園」計畫，獲得25萬改造經費。

觀星公園以結合大內觀星旅遊為發想，除了整治雜草地為小公園，保留原有老芒果樹，入口以星座為意象圖設計休息座椅，二溪國小學生家長可在樹蔭下等候接送孩子，活動中心更設置英語書庫，每周三提供二溪國小學生課後輔導，加強社區家長、孩童戶外及室內交流空間。

葉榮州表示，二溪社區沒有一座舒適的小公園，也沒有體健設施，希望「觀星公園」建好後，再申請經費增加體健設施；目前活動中心也缺乏廚房，要辦理供餐也不方便，未來還來很多改善計畫要進行，希望再接再厲申請到更多經費，讓二溪社區更美麗、進步。