富邦悍將本周客場之旅來到桃園，20日與樂天桃猿3連戰首戰，2局上滿壘1出局時，葉竹軒敲出右外野安打助隊打破鴨蛋，也終結富邦本季滿壘14打數無安打的窘境。

富邦本季戰績5勝23敗，在上半季排名敬陪末座，團隊投、打、守3方成績都不理想，打擊部分還屢中對手「滿壘計」，今天賽前15打席、13打數無安打，只靠2次保送回來得分，滿壘打擊率仍掛零。

今天首局富邦先發投手范米特就挨朱育賢滿貫炮，讓球隊陷入0比4落後，2局上富邦展開反撲，范國宸安打、蔣智賢保送，張進德再敲出形成無人出局滿壘的局面。

輪到第7棒的陳真，他遭到桃猿先發投手王溢正三振，也讓富邦滿壘連續16打席、14打數無安打，但下一棒的葉竹軒敲出右外野安打，也中斷富邦滿壘無安打的窘境，接下來王勝偉再敲出左外野二壘安打再下2分，莊韋恩高飛犧牲打追平。

富邦滿壘無安打停在14打數，追平隊史紀錄，過去隊史最多是1997年興農牛開季滿壘14打數無安打，中職紀錄則是1996年三商虎隊，連續19打席、18打數未敲安。