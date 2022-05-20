排練多時的「菜寮百年部落起大廟」兒童鼓樂音樂劇，宣布取消演出，改成線上播出。（林韻慈提供／劉秀芬台南傳真）

排練多時的「菜寮百年部落起大廟」兒童鼓樂音樂劇，宣布取消演出，改成線上播出。（林韻慈提供／劉秀芬台南傳真）

受疫情影響，不少藝文活動紛紛取消或延期，原本預計22日於台南市佳里菜寮朝安宮演出的「菜寮百年部落起大廟」兒童鼓樂音樂劇，也宣布取消改成線上播出，主辦的芸逸鼓樂音樂總監林韻慈表示，許多學校、社團鼓樂課也取消，讓靠著上課鐘點費支撐藝文團體的藝術工作者大嘆又要吃老本了。

林韻慈說，許多藝術工作者常抱著「做公益」心態，以自己工作薪水投入藝文推廣、藝術傳承。原本她的鼓團經常受邀表演，收支還算平衡，去年疫情期間演出幾乎減半，劇團鼓藝老師在外授課時數也大減，很多人都在家吃老本，今年又開始舊事重演，許多學校社團以紛紛停課。

15年前林韻慈因緣際會下來到佳里菜寮朝安宮教鼓樂，教過超過百位學生打鼓，也看著朝安宮從小廟到蓋大廟，對朝安宮就有一份感恩與感謝的心，因此去年發願要用鼓樂把朝安宮的故事演出來。

「菜寮百年部落起大廟」兒童鼓樂音樂劇除了以林韻慈帶領的鳳天神鼓為主，也邀請赤山表演藝術坊、台灣甲冑武士隊一同演出，還有佳興國中、西港國中太鼓社成員，演員多達70人，製作成本高達100萬元，林韻慈四處募款找錢，到5月演出前還缺好幾十萬。

未料隨著疫情升溫，已排練大半年的鼓樂音樂劇，近來學員陸續被居隔，為了防疫，林韻慈與廟方商討，不得已取消現場演出，改為7月底錄影後，10月線上播出；此段時間，團練還是要繼續，更增加一筆錄影製播費。

赤山表演藝術坊藝術總監林奇姿說，至7月底前表演都取消了，已投入排練的，前置作業成本都是損失，此外，工作室租金還是要照付，有的學生還是希望來上課，因此教學還是要繼續，希望先撐過這段時間再說。