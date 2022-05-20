美國國會兩黨近日提案立法禁止企業在數位廣告市場身兼買方及賣方，並限制年度數位廣告交易額不得超過200億美元，是美國政府加強監管科技巨頭以來提出的最激進法案，若通過立法將逼谷歌分拆廣告業務，臉書也難逃此劫。

以共和黨籍猶他州參議員李麥克（Mike Lee）為首的兩黨議員19日在參議院提出《數位廣告競爭透明法案》，並獲得共和黨議員克魯茲（Ted Cruz）、民主黨議員克羅布查（Amy Klobuchar）及布魯門索（Richard Blumenthal）等人支持。

這項法案可謂直接衝著谷歌而來，因為谷歌不但提供線上平台協助企業買賣數位廣告，還經營數位廣告拍賣業務，等於一手包辦數位廣告市場的所有環節，但新法案將禁止谷歌這麼做。

眾議院同樣在19日提出類似法案，由共和黨議員巴克（Ken Buck）及民主黨議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）等人推動立法。