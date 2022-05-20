南非央行19日如外界預期升息兩碼，為逾六年來最大升息幅度，也是央行連續四次貨幣政策會議均做出升息決定。主要是地緣政治等因素推高通膨壓力，使央行更積極升息來壓制。

升息利多刺激南非幣兌美元匯率19日升值1.4％創兩周新高。20日盤中小跌0.3％報15.8742南非幣。

南非央行貨幣政策委員會決定升息兩碼至4.75％。會中四名委員投票升息兩碼，而一名委員投票升息一碼。央行之前三次升息幅度均為各一碼。

央行總裁丹雅格（Lesetja Kganyago）表示，決定升息的原因是通膨率居高不下，並持續超過行通膨率目標3％到6％區間的中間點。央行預期通膨率在第二季就會升破其目標區間。

南非通膨率4月份年增5.9％，逼近央行目標區間的上限，並且連續十二個月高於央行目標區間的中間點。主要是俄烏戰爭刺激燃料與食物等價格走高，增加南非的通膨壓力。

丹雅格預期通膨率要到2024年第四季，才會拉回至接近央行目標區間的中間點，這較央行在3月貨幣政策會議時的預測時間還要晚。央行預測今年通膨率5.9％，高於3月預測的5.8％，但經濟成長率預測從原先的2％調降至1.7％。

央行在年初已強調，其貨幣政策走向將會以逐步升息的方式來對抗通膨風險同時，也會繼續支持民間與企業擺脫新冠疫情的影響。

但隨後全球通膨壓力增加速度超過外界預期，促使多家主要國家央行加快貨幣正常化的速度，使全球金融環境處於持續緊縮狀態之中。

聯準會5月升息兩碼，並暗示6月和7月繼續各升息兩碼。渣打銀行首席非洲與中東經濟師卡恩（Razia Khan）認為南非央行持續升息，而且升息幅度已經跟上聯準會，這將有利南非幣繼續升值。