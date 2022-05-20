（臺灣銀行經濟研究所揭牌儀式，臺灣銀行董事長呂桔誠(左四)、總統府資政陳博志(右四)、臺灣大學經濟學系特聘教授劉錦添(右三)以及臺灣金控集團高階主管等。圖／臺灣銀行提供） 百年來臺灣銀行秉持對經濟金融知能之傳承與創新，建構研究分享平台，協助孕育財經研究人才，奠定台灣經濟金融研究基石。為促進提升經濟金融研究環境，協助台灣培育財經研究人才，臺灣銀行董事長呂桔誠於2017年起帶領同仁舉辦「臺灣銀行經濟金融論文獎」，鼓勵青年學子以畢業之博碩士學位論文報名參賽，迄今已邁入第六年。論文獎徵稿活動，普獲青年學子響應，見證台灣豐沛的經濟金融研究能量。「2021臺灣銀行經濟金融論文獎」參賽論文業經外部專家學者審查並評選出11位博士組及12位碩士組各獎項得獎者。為公開表揚，臺灣銀行於5月20日於臺灣銀行公庫部6樓舉辦頒獎典禮，由臺灣銀行董事長呂桔誠主持頒獎典禮，邀請評審委員會召集人總統府資政陳博志擔任頒獎典禮貴賓，並邀請博碩士得獎者代表出席領獎，同時邀請評審委員代表觀禮見證。2022頒獎典禮由台北愛樂交響樂團以優雅之表演曲目為得獎者喝采揭開序幕。臺灣銀行自1899年株式會社臺灣銀行成立迄今，已逾120年，歷經不同時代淬煉，見證臺灣各階段經濟發展，完整刻劃臺灣金融發展全貌，成功蛻變為新舊文化交融、傳統與創新兼容的臺灣領導型銀行，備受各界肯定。跨越3個世紀，臺灣銀行已積累深厚的金融底蘊，致力於構築經濟金融研究平台，並持續舉辦經濟金融論文獎，冀藉此徵稿活動發揮承先啟後功能，開創台灣財經研究新局，同時協助台灣這塊土地培育具潛力的財經研究人才，共同擁抱財經知識力，並善盡企業社會責任。 呂桔誠於完成頒獎後宣布「2022臺灣銀行經濟金融論文獎」徵稿活動起跑，自即日起至2022年12月30日止，歡迎具中華民國國籍，且為國內公立大學或教育部立案之私立大學或獨立學院110學年度畢業之博士生及碩士生，以經濟金融為主題之畢業學位論文報名參賽。為傳承臺灣銀行經濟研究之傳統，臺灣銀行決議將「經濟研究處」轉型為「經濟研究所」，以強化臺灣銀行財經分享平台之研究量能，提升財經研究水平，並選在行慶之日5月20日由呂桔誠、陳博志及臺灣大學經濟學系特聘教授劉錦添共同為「經濟研究所」揭牌，宣布臺灣銀行「經濟研究所」正式成立，期許「經濟研究所」能傳承及發揮在經濟研究的重要功能。 「2022臺灣銀行經濟金融論文獎」徵稿活動總獎金高達新臺幣(以下同)97萬元，博士組之金、銀、銅獎及優選獎金分別為12萬元(1名)、8萬元(2名)、5萬元(3名)及3萬元(6名)；另碩士組金、銀、銅獎及優選獎金分別為7萬元(1名)、4萬元(2名)、3萬元(3名)及2萬元(6名)。「2021臺灣銀行經濟金融論文獎」各獎項得獎名單及「2022臺灣銀行經濟金融論文獎」徵稿活動，詳情請參閱臺灣銀行網站。