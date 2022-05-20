越南解封產能增加，主要客戶可口可樂、Nike、Adidas對再生酯粒訂單持續成長，遠東新（1402）指出，越南廠稼動率提升，再生酯粒出貨量增加，且訂單的ASP維持高檔，今年的營運看升。

市場預估，遠東新2022年營收成長會有2位數。

遠東新今年1～4月合併營收853.78億元、年增14.24％。遠東新指出，越南廠區產能恢復正常，紡織業務復甦，是推升今年以來營運升溫的主因之一。

在全球減碳議題持續發燒下，遠東新的回收酯粒(R-PET)的訂單量成長、出貨量增加，也為遠東新營運加分。

遠東新是全球第二大R-PET供應商，2021年產能超過30萬公噸，其中食品級用回收與海洋回收聚酯長纖產能是世界第一，主要客戶包括可口可樂、Nike、Adidas等全球消費品牌。

根據遠東新的統計，2021年，R-PET佔生產事業的營收比重已達27％，佔獲利比重更達40％以上。

全球品牌客戶每年對再生材質比例都要求增加；遠東新指出，已在越南、日本及國內持續擴充產能。計畫到2030年，R-PET產能要增加到每年150萬噸。