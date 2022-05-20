看好未來行動支付市場的成長及佈局金融科技事業，momo富邦媒（8454）20日董事會決議通過，擬投資連線商業銀行LINE Bank為中長期股權投資策略投資夥伴，以自有資金不超過新台幣3.75億元，每股新台幣10元認購LINE Bank私募現金資增發行普通股案，預計取得股份不超過3,750萬股，以加強雙方合作關係。
富邦媒表示，此次投資案，主要看好LINE Bank創造嵌入式、場景金融優勢，整合社群金融、創新金融、生活金融之利基，以期藉由跨產業合作關係，能有助未來多元會員服務之拓展。
看好未來行動支付市場的成長及佈局金融科技事業，momo富邦媒（8454）20日董事會決議通過，擬投資連線商業銀行LINE Bank為中長期股權投資策略投資夥伴，以自有資金不超過新台幣3.75億元，每股新台幣10元認購LINE Bank私募現金資增發行普通股案，預計取得股份不超過3,750萬股，以加強雙方合作關係。
富邦媒表示，此次投資案，主要看好LINE Bank創造嵌入式、場景金融優勢，整合社群金融、創新金融、生活金融之利基，以期藉由跨產業合作關係，能有助未來多元會員服務之拓展。
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