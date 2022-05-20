證交所指出，客思達-KY（2936）依證券交易法第165條之1準用第145條規定，於其股東臨時會決議通過申請其有價證券終止上市，經臺灣證券交易所同意並公告客思達-KY上市有價證券自6月27日起終止上市。

明年7／1起上路 申請上市 須設公司治理主管
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