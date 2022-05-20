客思達-KY 自6月27日起終止上市 19:332022/05/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，客思達-KY（2936）依證券交易法第165條之1準用第145條規定，於其股東臨時會決議通過申請其有價證券終止上市，經臺灣證券交易所同意並公告客思達-KY上市有價證券自6月27日起終止上市。 明年7／1起上路 申請上市 須設公司治理主管 互億去年Q3財報未公告 恐於6/29下市 互億去年Q3財報難產 恐下市 #客思達-KY #終止上市 #證交所指出 #證券交易法 #條之 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淘帝-KY子公司處分旗下淘帝樓 收購福州茂盛投資公司 20:502022/05/18 財經 全友康控 Q1財報延後公布 04:102022/05/17 證券．權證 客思達-KY調高收購價至40.56元 下市案通過 18:552022/05/17 財經 KY公司募資 金管會祭3＋3緊箍咒 04:102022/05/18 財經要聞 《航運股》慧洋-KY通過配息5.5元 負債比長期看30% 11:182022/05/20 財經 《半導體》IET-KY全年營收目標年增1至2成 毛利率看好 15:192022/05/18 財經 強化KY公司募資管理 金管會祭3+3道緊箍咒 18:552022/05/17 財經 《其他股》峰源Q1不佳 Q2後獲利可望漸增 10:482022/05/17 財經 慧洋董座藍俊昇：船舶換約漲幅上修至4成以上 14:462022/05/20 財經 上櫃公司Q1財報形式審閱 4家調整交易方式 19:342022/05/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。