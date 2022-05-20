神腦國際（2450）20日舉辦法說會，策略長邱致忠表示，4～5月因iPhone手機缺貨、買氣遞延至6～8月，預期未來三個月手機買氣升溫，神腦整體營運下半年比上半年好，全年獲利展望至少與去年持平。

神腦非通訊營收 今年第一季占比73％，非通訊占比中又以家電成長最大，占營收比重6％，年增58％，其它為保健食品、手機保險等，預估非通訊營收年底達到占比30％。

對於神腦整體營運展望，邱致忠強調，下半年一定會比上半年好，上半年因為缺貨及上海封城導致「貨出不來」等問題，可望逐步緩解，下半年買氣可望補齊上半年買氣遞延的缺口，全年獲利展望最少與去年持平。

神腦財務長廖健淇表示，神腦第一季營收80億元，年增7％，毛利8.8億元，較去年同期成長7.4％，毛利率維持10.9％持平，第一季EPS為0.7元，相較去年同期成長17.8％，目前現流21.75億元左右，自有現金豐沃。

邱致忠強調，國際局勢不穩，疫情及塞港影響導致全球供應鏈緊張及消費趨勢保守，國內今年1～4月手機總銷售量較去年同期衰退了6％，其中神腦1～4月爭取到原廠的支持，貨源穩定加上行銷包裝，推升神腦手機銷售逆勢成長1％。

綜觀整體市場，隨著供應鏈的改善，及疫情緩和加上蘋果、三星及Sony等高階旗艦機陸續上市，將有機會帶動整體買氣。至於下半年市況，神腦保持審慎樂觀態度。

邱致忠強調，今年下半年期待iPhone 14如期上市，從供應鏈狀況推測，在iPhone 14如期上市，以及第二季及下半年疫情趨緩下，整體市況展望比上半年好很多，對神腦業績達成審慎樂觀。

至於通膨造成的影響，神腦認為，手機與資訊商品偏向剛性需求，目前iPhone銷量占台灣整體銷售市占40%甚至45%，持續看好iPhone銷量成長，因為每隔兩年就會有購機及續約需求，有助於降低通膨影響，iPhone銷量及銷售額預期會逐步提升至甚至大於Android手機市場。

去年缺料一直到目前全球通膨問題，預期下半年通膨壓力應該有機會趨緩，但晶片缺貨確實造成供應鏈的緊張，神腦近兩年積極與品牌商溝通，避免價格上漲造成消費者縮手，而近兩年通訊商品價格並未明顯上漲，從iPhone新機近三年來未調整售價可以看出。

不過，最新消息傳出，蘋果iPhone 14新出傳將調漲100美元，對此，邱致忠表示，他個人看法是，iPhone 14調漲100美元，對供應鏈也許是件好事，至少供應鏈的壓力比較不會那麼大，至於iPhone 13的6~8月買氣，預期應該會相當強勁，因為上海封城造成商品出港延遲，iPhone系列手機在4~5月嚴重缺貨，到昨天為止的最新消息指出，蘋果iPhone預定5月底、6月初開始正常供貨，神腦期待6、7月業績可以把上半年3月、4月甚至5月的缺貨缺口補上來，整體市場亦是如此，買氣將上升。

至於通膨對買氣影響，邱致忠觀察，目前看起來是比較緩和，並沒有那麼嚴重。

展望下半年，隨著疫情緩和加上整體需求逐漸湧現，下半年應該可以持續看好。

根據通路商最新統計，2021年台灣整體手機銷售量550萬台，其中iPhone銷量約220萬台。Andorid手機銷量約320萬台，今年1-4月總銷量168萬台，年增1%，其中iPhone銷售63.6萬，Android手機銷量約 104萬台，銷售占比分別為38:62比。

針對4~5月出現的缺貨缺口，邱致忠說，整體市場4月缺口約15%，因為還有3月庫存可以賣，5月缺口擴大至20%。本周iPhone手機可望陸續到貨。

邱致忠強調，往年6、7月，果粉等待新機因而產生買氣遞延現象，但今年傳出iPhone 14擬漲價100美元，加上規格與i13相差不大，果粉不見得等待iPhone 14，加上Sony旗艦機預定月底上市，三星旗艦機熱銷又不缺貨， 上海封城導致蘋果全系列商品包括iPhone、Macbook、iPad平板、甚至Apple Watch、耳機缺貨狀況，將在5月底、6月全面恢復供貨，預期將帶動6、7月甚至8月手機買氣暢旺。