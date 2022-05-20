法傳系統卡當，民怨沸騰，政委唐鳳出手將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統，讓第一線調閱疫調資料、開立居隔單不再有時間差。新北市長侯友宜表示，中央系統當機，引發的各種民怨，已經一個多月了，希望中央系統修正，真的能夠解決有效民眾的問題。

侯友宜說，他一直苦口婆心的向中央反映，卻沒看不到積極的回應，看到民眾風吹雨淋，排隊苦苦等候，更看到衛生所同仁，因為系統當機，被民眾抱怨，甚至遭到辱罵，實在忍無可忍，必須要把實情說清楚，如今總算看到有動作。