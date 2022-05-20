中研院生醫所研究員何美鄉。（陳信翰攝）

對於總統蔡英文以及中研院研究員何美鄉近日對疫情發表談話，東華大學教授施正鋒聽到後認為，「沒血沒眼淚，蠻可悲的！」

中研院研究員何美鄉5月18日表示，大部分的人用疫苗跟一些無症狀感染來增強免疫力，是最好的；所以Slogan是說，「沒有鼓勵你去感染，但是告訴你不要害怕」，「她很喜歡我剛剛講的『綜合免疫』，她問我能不能借用」，「我只是敘述一個事實，而且敘述一個我們無法改變的事實，我們也沒有另外一條路可以走，說我不被感染」。

總統蔡英文19日下午前往苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖參拜時說，最近國內疫情升溫，確診者愈來愈多，希望民眾可以共體時艱，要互相照顧、關心，而這次疫情確診者都是輕症或沒有症狀，只要妥善照顧就能慢慢好起來。

蔡指出，從全世界防疫經驗來看，確診數都是逐漸提高後慢慢趨緩，現在是台灣經歷高峰時刻，只要嚴守防疫就能一起面對困難，民眾不用過度緊張跟恐慌。

東華大學教授施正鋒。（資料照，范揚光攝）

對此，東華大學教授施正鋒今（20）日在《新聞大白話》認為，他們沒有看到這兩年，中低階層沒有工作。他們只有看到病、沒有人，且這些會傳染給別人，萬一感染給老人家或小朋友，到時候又怪給慢性病？萬一真的往生，要不要負責？這是不是基本學術倫理？沒血沒眼淚！蠻可悲的。