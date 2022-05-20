美國股市連日重挫，周三（18日）3大指數更全面下殺，道瓊指數暴跌逾千點，顯示投資人對經濟衰退和通膨預期心理愈發悲觀。素有傳奇投資人、泡沫預言家之稱的葛拉漢（Jeremy Grantham）日前示警，美股恐從高點暴跌約80%，同時還警告，更大範圍的資產價格飆升，可能帶來痛苦後果。

商業內幕報導，資產管理機構GMO聯合創辦人葛拉漢接受CNBC採訪，預測通膨將居高不下，料是美國聯準會（Fed）目前的最大挑戰；此外，報導整理出葛拉漢對近期市況的9個觀點。

首先，葛拉漢表示，前幾天，標普500指數自高點下跌約19.9%，那斯達克指數更從高點跌了約27%，但可能還有至少2倍的跌幅，甚至是3倍也不無可能，不過葛拉漢強調，股市的下跌可能會持續好幾年的時間。

第二，葛拉漢說，「我們應該很快就會陷入某種衰退」，利潤率從真正的高峰下降，還有很長的路要走。

第三，乍看之下，現在的泡沫看起來很像2000年時期，集中於美國科技產業，但令人擔憂的是，相比2000年，有些地方似乎更加嚴重，在泡沫中你不會想把房地產弄得一團糟，如今房價是家庭收入的好幾倍，比2006年房地產泡沫還要高。能源已經推升價格，食品價格實際上比過去任何時候還要高。

第四，葛拉漢指出，「我們真的在亂搞所有資產，從歷史來看，這十分的危險」。

第五，目前正處於類似2000年的泡沫，且極有可能轉變為1970年停滯性通膨的時代，成長率開始下降，就如同當時一樣，大宗商品反覆短缺，價格四處波動，整個體系趨於緊張，失去彈性。

第六，美國聯準會對此卻絲毫沒辦法，他們必須將通貨膨脹作為第一要務，但這幾乎消耗他們在2000年和房地產泡沫時擁有的所有彈藥；此外，葛拉漢還強調，極低的利率、創紀錄的債務水準以及通膨正在形成一個危險的組合。

第七，這些問題從一開始進度就落後很多，所以還有許多的工作要做，「我相信聯準會的人會在半夜醒來，為這些問題滿頭大汗」。葛拉漢強調，美國8%的通膨率與趨近零的利率之間脫節。

第八，當通貨膨脹成為長期問題時，你必須接受較低的本益比。葛拉漢預計通膨將持續存在，原因是已開發國家的出生率下降，料將導致未來15年勞動力短缺，進而推高工資，並給供應鏈帶來壓力。

第九，資本主義的世界中，曾有段時間都很完美，但現在很多完美已經開始消失了。